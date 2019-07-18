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Yüzyıl bitkisi ’da da açtı

Giriş Tarihi: 18.7.2019
Yüzyıl bitkisi Ordu’da da açtı
Osmaniye'nin ardından Ordu'nun Fatsa ilçesinde de ömründe bir kez çiçek açan 'agave kaktüsü' çiçek açtı. Fatsa Belediyesi tarafından 2005 yılında dikilen ve 'yüzyıl bitkisi' olarak adlandırılan agave kaktüsü, dikildikten tam 14 yıl sonra çiçek açtı. 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca sadece bir kez çiçek açan agave bitkisi, Fatsa ilçesinde 8 metrelik çiçek açtı. Koruma altındaki bitki, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı. Halk arasında 'sabır otu' ve 'yüzyıl bitkisi' olarak adlandırılıyor.
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Yüzyıl bitkisi Ordu’da da açtı
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