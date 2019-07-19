19 Temmuz 2019 Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! İşte bu haftanın Cuma hutbesi..

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanan Cuma Hutbesi'nin konusu ve içeriği bugün sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. İslam alemi açısından en önemli gün sayılan Cuma günü vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için Cuma namazına gidecekler. Bununla birlikte Cuma Hutbesi'ni de merak edenler, okumak isteyenler arama motorlarında bununla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; 19 Temmuz Cuma hutbesi..

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI MI, KONUSU NE? (19 TEMMUZ 2019)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi'ne ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;