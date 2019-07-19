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2019 hutbesi tarafından yayınlandı! İşte bu haftanın ..

Her hafta İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbesi sunuluyor. Her hafta yayınlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Cuma Namazı ve Adabı" olarak açıklandı. Müslüman alemi için önemli sayılan Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek için namaz kılacak olan vatandaşlar aynı zamanda Cuma hutbesini de okumak istiyorlar. İşte 19 Temmuz ..

Giriş Tarihi: 19.7.2019 09:19
19 Temmuz 2019 Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! İşte bu haftanın Cuma hutbesi..

İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanan Hutbesi'nin konusu ve içeriği bugün sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. İslam alemi açısından en önemli gün sayılan Cuma günü vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için Cuma namazına gidecekler. Bununla birlikte 'ni de merak edenler, okumak isteyenler arama motorlarında bununla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; Cuma hutbesi..

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI MI, KONUSU NE? (19 TEMMUZ 2019)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi'ne ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

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19 Temmuz 2019 Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! İşte bu haftanın Cuma hutbesi..
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