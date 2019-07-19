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Arabasını vatandaşların üzerine süren sevgilisini darp eden savcının oğlundan haberi geldi! "Pense ile..."

Aracını vatandaşların üzerine süren savcının oğlundan haberleri geldi! Bakırköy'de yaşanan olayda 22 yaşındaki , aracında kız arkadaşını darp etmiş bu duruma tepki gösteren, kızın yardım çığlıklarına koşan vatandaşların üzerine de arabasını sürmüştü. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Görkem Sertaç Göçmen'in yargılanmasına devam edildi; ifadelerden en ilginci ise müştekinin "elindeki penseyle kafama vurdu!" demesiydi; işte son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.7.2019 12:32
Arabasını vatandaşların üzerine süren sevgilisini darp eden savcının oğlundan son dakika haberi geldi! Pense ile...

Geçen sene gerçekleşen olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmış ve aracını vatandaşların üzerine süren, kız arkadaşını darp eden 'in bir savcının oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy'de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen'in (22) farklı zamanlarda başka suçlara karıştığı ortaya çıktı. Annesi hakim babası savcı Göçmen'in bir hemşireye hakaret ettiği ve bir alışveriş merkezinde bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi. Öte yandan Göçmen, pompalı tüfek ile yaralama olayına da karışmıştı.

Müşteki tarafın ifadeleri ortaya çıktı! İşte ayrıntılar...

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Arabasını vatandaşların üzerine süren sevgilisini darp eden savcının oğlundan son dakika haberi geldi! "Pense ile..."
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