Ay’a inişin 50.yıl dönümü Google doodle oldu! İşte Google’dan Apollo 11 doodle sürprizi!

En çok kullanılan arama motoru Google İnsanoğlu'nun Ay'a inişinin 50. yıldönümüne karşılık doodle yayınladı. Bu sabah saatlerinden itibaren Google üzerinden giriş yapan kişiler doodle ile karşılaşınca konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Vatandaşlar Ay'a inişin 50. yıl dönümü hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Dünyada bir ilkin yaşandığı Ay'a inişin 50. yıl dönümü Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in önderliğinde yapılmıştır. İşte tüm ayrıntılar…

APOLLO 11'İN GÖREVİ

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olarak tarihe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda, astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.

AY'A ADIM ATAN İLK İNSAN…

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18'de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.

İnişten 6 saat sonra 21 Temmuz günü 01:56'da Armstrong ay yüzeyine adım atarak yine bir ilk yaşattı. Uçuş mürettebatının üçüncü üyesi olan Michael Collins bu sırada Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için bekliyordu. Görevin üç üyesi de sekiz gün uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndü. 16 Temmuz günü Florida'nın Merritt Island kasabasında bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Saturn V tarafından fırlatılan Apollo 11, NASA'nın Apollo projesinin beşinci insanlı uçuşuydu. Daha önceki uçuşlardan ikisi Ay çevresinde uçmuş ve biri Dünya yörüngesinde Ay'a iniş manevralarını gerçekleştirmişti.

Ay'a inişin 50. yıl dönümünde Apollo 11'in Görevi GOOGLE doodle oldu!

Astronotlar Komuta Modülü'ne geçip Ay modülünü uzaya bıraktı ve Hizmet Modülü'nün roketlerini ateşleyerek Dünya'ya dönüş başladı. Astronotlar, Komuta Modülü dışında tüm parçaları bırakarak Büyük Okyanus'a paraşütlerle indi. Astronotlar Dünya'ya mikroorganizmalar taşıma ihtimalleri nedeniyle 21 gün karantinaya alındı.