Berkay’ın hayali, iki öğrenciye burs oldu

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İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Vodafone Arena'nın yanında meydana gelen 46 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın(19) anne babası, oğullarının beyaz önlük hayalini tıp okuyan öğrencilere burs vererek gerçekleştirmeye çalışıyor. Bindiği dolmuşta patlamanın hedefi olarak yaşamını yitiren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep Akbaş ile babası Salim Akbaş 3 yıldır evlat acısı ile yaşıyor. Oğullarının yarım kalan hayalini başka öğrencilerin gerçekleştirmesini isteyen acılı anne baba, oğullarının eğitimi için ayırdığı bütçe ile 2 tıp öğrencisini okutuyor. Anne Akbaş, oğlunun doktor olma hayaline ulaşamadığını, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Oğlumun amacına ulaşamadığını biliyorum. Onun yerine, o beyaz önlüğü giymek isteyen tıp öğrencilerine destek olmak için, ömrümün sonuna kadar, eşimle beraber bu amacı taşıyacağız. Oğlum, tıp okumak, doktor olmak istedi ama olmadı. Acısı ilk günkü gibi duruyor" dedi. Baba Akbaş da, "Oğlumuz için harcayamadığımız parayı, onunla aynı hayalleri taşıyan tıp öğrencilerine harcıyoruz" diye konuştu.