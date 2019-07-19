BİM aktüel ürünleri kataloğu dopdolu! 19 Temmuz 2019 BİM market aktüel kataloğu tam sayfa listesi burada!

BİM aktüel kataloğunda bu hafta dev sürprizler sizleri bekliyor. BİM marketler zincirinin resmi internet sitesinden yayınlanan kataloğa göre bu hafta birçok ürün indirimli fiyatlar ile satışa sunuluyor. İhtiyaçlarını aktüel ürünler ile karşılamak isteyen ev hanımları belirtilen tarihte yine en yakın marketlere akın edecekler. 19 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğuna yine bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI

BİM'in 19 Temmuz Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu ürünleri tek tek buradan görüntüleyebilirsiniz.

BİM 19 TEMMUZ KATALOĞUNA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ...