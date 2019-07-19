BİM çalışma saatleri tablosu! 2019 BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Açılış/kapanış saatleri burada!

Aktüel ürünleri ile birçok kişinin yüzünü güldüren marketler zinciri yepyeni ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. Cuma günleri satışa çıkan ürünler için sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşuyor. Bazı kişiler yola çıkmadan önce ''BİM saat kaçta açılıyor'' sorusunun cevabını ararken akşam saatlerinde gitmek isteyen kişiler de ''BİM saat kaçta kapanıyor'' sorusuna cevap arıyor. BİM çalışma saatleri tablosu ile merak ettiğiniz bu konu hakkında en ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz. Peki, BİM hafta içi ve hafta sonu saat kaça kadar açık? İşte açılış kapanış saatleri!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ TABLOSU

BİM çalışma saatleri tablosu üzerinden hafta içi açılış ve kapanış saatlerine ulaşabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri de saat kaça kadar açık sorunuza cevap bulabilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Özellikle Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler nedeniyle sabah saatlerinden itibaren birçok kişi bu sorunun cevabını arıyor. İstediği ürünü avantajlı fiyata satın almak isteyenler sabah erkenden bu konu hakkındaki araştırmasını yapıp yola çıkıyor.

BİM açılış saati: 09:00

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Gün içerisindeki yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmaya fırsat bulmayan kişiler akşam saatlerinde markete gitmeden önce bu sorunun cevabı hakkında bilgi arıyor. BİM'e gitmek isteyen vatandaşlar 21:00'dan önce orada olmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu saatten itibaren kasa kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor.

BİM HAKKINDA

(Aşağıdaki metin ilgili kurumun resmi internet sitesinden alınmış ve hiçbir değişiklik yapılmamıştır)

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır'da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.