Bulgaristan Türklerinin önemli ismi Yalımov, hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Doç.Dr. İbrahim Yalımov, Bulgaristan Türklerinin son 30 yılında etnik, kültürel ve sosyal hayatına dair önemli girişimlerde bulunan, 20 yıl önce ülkede tek İlahiyat Yüksek Okulu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün kurulmasına ön ayak oldu. 1989 yılı demokratik değişimlere sonra kurulan ve ülkedeki Anayasal düzeni değiştiren Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan aydınlarından biri olarak bilinen Yalımov, Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili görevinde iken, Bulgaristan Anayasası'na azınlıkların etnik ve kültürel haklarını garantileyen 54'üncü maddeyi sunan ve kabul ettiren kişi oldu.

Doç.Dr. İbrahim Yalımov için, Sofya Banyabaşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, aydınlar, gazeteciler, İslami camia temsilcileri, çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı. Yalımov, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere doğup, büyüdüğü Şumnu'nun Gradişte köyüne götürüldü.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, İbrahim Yalımov'un 'Çınar bir alim' olduğunu belirterek, "Hiç kimse kimsenin yerini dolduramaz. Ama alim bir insan bu dünyadan gittikten sonra onun yerini doldurmak hiç de kolay değil. Sebep, insanı böyle 5 günde, 10 günde yetiştirmek mümkün değil. İnsan yetiştirmek için en azından 15, 20 seneye ihtiyacımız var. Hele de Bulgaristan gibi bir yerde insan yetiştirmek, oldukça zor olması hasebiyle bizden bir alım vefat ettikten sonra bu bizi son derece üzüyor. İbrahim Hoca gerçekten kendisinden sonra bir iz bıraktı. Şu anda ayakta olan İslam Enstitüsü'nün açılması için sebep olmuştu. Biz bu iyiliği, bu ibadeti Cenab-ı Hak kabul etsin diyoruz" dedi.

Yalımov'u son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında bulunan Başbakanlığa bağlı Azınlıklar Konseyi eski Başkanı ve ülkedeki azınlık sorunları danışmanı Mihail İvanov, "Bulgaristan'da Türk Toplumunun monogtafi klasik bir kitap haline geldi. Şimdilik ondan daha iyisi yazılmadı. Herkes ondan öğrenmeli, onu örnek almalı. Bulgaristan'ın yeni Anayasa'sına büyük katkıları oldu. Ülkede etnik kültürel hakları garantileyen maddeyi İbrahim Yalımov hazırladı ve kabul ettirmeyi başardı. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili iken, Anayasa'da 54'üncü maddeyi Yalımov sundu ve kabul ettirdi. Bu madde her vatandaşı etnik ve kültürel kimliğine güvence veriyor. Bu sadece onun şahsi katkısıdır" dedi.

Yalımov'un öğrencilerinden Yüksek İslami Şura Başkanı Vedat Ahmet , İbrahim Yalımov'un Bulgaristan Türkleri açısından son derece önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Ahmet, "Akademik anlamda çok iyi yetişmiş nadir insanlarımızdan biri olması bir tarafa, son 30 yılda Bulgaristan Türklerinin hayatıyla ilgili yaşanan süreçlerde de, olumlu anlamda bulunmuş bir kişi. Bulgaristan Türklerinin kimliğinin muhafazasıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapmış olan bir aydındır. Bütün derdi, Bulgaristan Türkleri Müslüman kimliklerini, Türk kimliklerini nasıl koruyabilirler. İbrahim Yalımov Hoca İslam'ın özüne inebilen, İslam'ın özünü kavrayabilen bir insandı. İslam'ı özellikle Bulgaristan Türkleri açısından kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul etmiş birisiydi" dedi.