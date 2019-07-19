Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, abdest nasıl alınır?

namazı nasıl kılınır? , abdest nasıl alınır?

İslam alemini yakından ilgilendiren namazı nasıl kılınır? Müslümanların en mübarek günlerinden biri olan Cuma günü eller semaya yükselecek, dini ibadetler camilerde yapılacak. Bu bağlamda ‘’ Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?’’ sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Özellikle cemaatle kılınan namazların sevabının daha büyük olduğu bilinir. Öğle vaktinde müminlerle kılınan namazın yanında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesi bu hafta, yine önem taşıyan konulardan bir tanesidir. Peki , abdest nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 19.7.2019 09:14
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, abdest nasıl alınır?

Müslüman alemi bugün dualar eşliğinde namazlarını kılacak. En mübarek günlerden biri olan bugün de dualar geri çevrilmeyecek. günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini '' Cuma Namazı ve Adabı'' olarak yayınladı. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattir, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? HAYIRLI CUMALAR…

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, abdest nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN