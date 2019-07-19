Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, abdest nasıl alınır?

Müslüman alemi bugün dualar eşliğinde namazlarını kılacak. En mübarek günlerden biri olan bugün de dualar geri çevrilmeyecek. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini '' Cuma Namazı ve Adabı'' olarak yayınladı. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattir, kime farzdır, sünnetleri nelerdir? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? HAYIRLI CUMALAR…

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Cuma namazının kılınışında niyet etmek önem arz etmektedir. Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.