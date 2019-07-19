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Düğünde ateşlenen silah gelini yaraladı

Giriş Tarihi: 19.7.2019
Düğünde ateşlenen silah gelini yaraladı
KONYA'NIN Yunak ilçesinde düğünde ateşlenen silah gelini yaraladı. Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde dün gece hayatlarını birleştiren Mesut Tosun (25) ve Burşah Tosun'un (22) düğününde, bir kişi tabancayla havaya rastgele ateş etmek istedi. Bu sırada tabancadan çıkan mermilerden biri, gelin Burşah Tosun'un koltuk altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Burşah Tosun, çağırılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tabancayla ateş eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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