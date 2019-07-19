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Hâkimden tokat gibi cevap

İzmit’te, birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdüğü için alan sanık, hakime “Vicdanınız rahat mı?” diye sordu. Başkanın yanıtı ise, “Benim rahat, asıl senin rahat mı?” oldu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019
Hâkimden tokat gibi cevap

İzmit'te 20 Nisan 2014'te meydana gelen olayda, Yenituran Durağı'nda otobüs bekleyen 42 yaşındaki Sevgi Zağlı, ayrıldığı dini nikâhlı eşi Ömer Akdoğan tarafından boğazı kesilerek, öldürüldü. Tutuklanan Ömer Akdoğan, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı, suçun haksız tahrik altında işlenmediği gerekçesiyle bozdu.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Akdoğan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, 'haksız tahrik indirimi' uygulamadan Akdoğan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine sanık Ömer Akdoğan, mahkeme başkanına, "Vicdanınız rahat mı?" dedi sordu. Mahkeme başkanı da "Benim rahat, senin rahat mı asıl?" diyerek, cevap verdi.

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Hâkimden tokat gibi cevap
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