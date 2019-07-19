Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi

'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi

'nun Taşköprü ilçesinde mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 00:57
Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde gerçekleşen mevlitte yemek yiyenler bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Taşköprü Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan müdahalede yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 50 kişi Taşköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada hastaneye sevk edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da mevlit yemeğinden 50 kişi zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN