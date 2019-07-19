Kayseri’de müthiş keşif

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Kayseri'deki Koramaz Vadisi'nde, 2 bin yıllık yeraltı şehri bulundu. Dünyada 17 kilit taşı ile korunan tek yeraltı şehrinin, 610 metre uzunluğu ile Orta Anadolu'nun en büyük yatay yeraltı şehri olduğu belirtildi. Yeraltı şehri bir süre sonra turizme kazandırılacak.Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi'ne girmesi için çalışmaları tamamlanan 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi'ndeki Büyük Bürüngüz köyünün altında 2 bin yıllık yeraltı şehri bulundu. Orta Anadolu'da bulunan en büyük yatay yeraltı şehri olan yere bölgenin adı olan Aymanlı ismi verildi. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında yeraltı şehrini tespit eden Obruk Mağara Araştırma Ekibi, 3 yerden girmeye çalıştığı ancak çökmeler nedeniyle giremediği şehre, bir çobanın gösterdiği ve çökme riski olmayan 4'üncü girişten girebildi. ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr Osman Özsoy; "Dünyada bugüne kadar keşfedilen yeraltı şehirlerinde en fazla 5 taş kilit vardı. Aymanlı Yeraltı Şehri'nde ise 17 kilit taşı bulunuyor. Bu da yeraltı şehrinin önemini ve yüksek güvenlikli olduğunu gösteriyor. Bazı tünel girişleri geçmişte yaşayanlar tarafından mahremiyet nedeniyle kapatılmış. Aymanlı Yeraltı Şehri'nde çalışmalar devam edecek" diye konuştu.