Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? 19 Temmuz MPİ Milli Piyango sonuçları sorgula

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından Milli Piyango çekilişinin bugünkü sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 19 Temmuz 2019 tarihli MPİ Mili Piyango sonuçları sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri sabah.com.tr'de... Bilet sorgulama işlemini haberimizde yer alan link üzerinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 19 TEMMUZ 2019

Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinden duyurulacak. Çekilişin ardından bilet sahipleri ve şans oyunu tutkunları Milli Piyango sonuçlarında büyük ikramiyeyi kazanan numaraları görebilecek. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

Milli Piyango sonuçları 19 Temmuz'da saat 21:15'te açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİ;

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9'u, 19'u ve 29'unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.