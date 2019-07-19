Minibüslerde ‘Günay’ denetimi

Kocaeli Gebze'de Günay Gülaçar'ın (18) kapısı açık minibüsten düşerek ölmesi üzerine İstanbul trafik ekipleri toplu ulaşım araçlarına yönelik kontrollerini sıklaştırdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri yolcu gibi bindiği minibüslerin ihlallerini tek tek belirledi. İleride bekleyen ekiplere bildirdi.

Kapısı açık seyreden sürücü İsmail A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1 D maddesince trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 108 lira ve ehliyetini yanında bulundurmamak suçundan 235 lira ceza yazıldı. Sürücü İsmail A. "Klima çalışmıyor arızalı olduğu için ben de hava sıcak diye açtım. Zaten içeride üç beş kişi vardı" dedi.

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Başka bir minibüs sürücüsü Mehmet K.'yı durduran polis, araç kapısı açık seyrettiği için 108 lira ve emniyet kemeri takılmadığı için 216 lira ceza yazdı.

Öte yandan karşı yönden gelen bir minibüs kendisinin yolunu kesip taciz ettiğini iddia ettiği aracı ekiplere bildirdi. O araç durduruldu ve muayenesi olmadığı için trafikten men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan da ceza yazıldı.



HEP AYNI BAHANE

Bazı sürücüler "klima arızası" nedeniyle kapıları açtığını ileri sürdü. Ancak denetimde, sürücülerin yakıt tasarrufu için klimayı özellikle açmak istemediği anlaşlıdı.