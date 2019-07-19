Mübarek Cuma mesajları: 2019 Yeni, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı burada

Her hafta coşkusunu bir başka yaşadığımız bu önemli gün vesilesi ile birçok kişi birbirlerine güzel dileklerini ileterek bir tebessüm nedeni olabiliyor. Resimli Cuma mesajları ile büyüklerini unutmamak isteyenler birbirinden farklı ve yeni seçenekleri bu başlık altında bulabilecekler. Cumanız Mübarek Olsun veya Hayırlı Cumalar gibi sözleri sevdiklerinize bu başlık altından iletebileceksiniz. 2019 Resimli Cuma mesajları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 2019

Güncel cuma mesajı araya vatandaşlar doğru yerdeler. Dua dolu ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizi bu önemli günde siz de unutmayın.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Resimli seçenekleri hızlıca indirerek sosyal medya hesabınızdan veya sms ile gönderebilirsiniz.

İşte haftanın en güzel mesajları;