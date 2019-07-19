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Mübarek : 2019 Yeni, Anlamlı, ve mesajı burada

İslam alemi her hafta olduğu gibi bugünün de coşkusunu yaşamaya başladı. Ellerin semaya yükseldiği ve duaların daha fazla edildiği bu önemli günün anlamını ve önemini belirten mesajlar da araştırılmaya başladı. En güzel, anlamlı, dua dolu, yeni, güncel ve resimli seçenekleri ile burada. dileklerinizi iletebileceğiniz 2019 sizlerle! İşte Cuma mesajı seçenekleri...

Giriş Tarihi: 19.7.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 10:18
Mübarek Cuma mesajları: 2019 Yeni, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı burada

Her hafta coşkusunu bir başka yaşadığımız bu önemli gün vesilesi ile birçok kişi birbirlerine güzel dileklerini ileterek bir tebessüm nedeni olabiliyor. Resimli ile büyüklerini unutmamak isteyenler birbirinden farklı ve yeni seçenekleri bu başlık altında bulabilecekler. Cumanız Mübarek Olsun veya gibi sözleri sevdiklerinize bu başlık altından iletebileceksiniz. 2019 için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 2019

Güncel cuma mesajı araya vatandaşlar doğru yerdeler. Dua dolu ve anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizi bu önemli günde siz de unutmayın.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Resimli seçenekleri hızlıca indirerek sosyal medya hesabınızdan veya sms ile gönderebilirsiniz.

İşte haftanın en güzel mesajları;

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Mübarek Cuma mesajları: 2019 Yeni, Anlamlı, Resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı burada
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