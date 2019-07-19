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ne zaman açıklanacak? 2019 açıklanma tarihi!

Sınavı’na giren adaylar sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 30 Haziran’da tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçları için ’den son dakika duyurusu bekliyor. sorgulanmaya devam ediyor. On binlerce Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen aday ‘’ 82. dönem ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor. Peki 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Giriş Tarihi: 19.7.2019 08:52
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sonuçları açıklanma tarihi!

On binlerce sınava giren aday ÖGG sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 30 Haziran 2019 tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını 'nin resmi sayfasında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere EGM tarafından düzenlenen 82. Dönem bugün açıklanacak. sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Bu puana erişenler başarılı olurlar . Peki ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 82.DÖNEM ÖGG SONUÇLARI

EGM () ÖGG sınav sonuçları son dakika duyurusuna yer verdi. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm detaylar;

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