ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sonuçları açıklanma tarihi!

On binlerce sınava giren aday ÖGG sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 30 Haziran 2019 tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını EGM'nin resmi sayfasında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere EGM tarafından düzenlenen 82. Dönem ÖGG sonuçları bugün açıklanacak. Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Bu puana erişenler başarılı olurlar . Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 82.DÖNEM ÖGG SONUÇLARI

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) ÖGG sınav sonuçları son dakika duyurusuna yer verdi. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm detaylar;