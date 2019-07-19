Parlak beyinler Türkiye’yi seçti

Türkiye'nin başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazanan 127 bilim insanı araştırmalarını Türkiye'ye taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı ile yurt dışında çalışan 98'i Türk, 29'u yabancı toplam 127 parlak beyinin tercihi Türkiye oldu. Araştırmalarını Türkiye'ye taşıyan bilim insanları arasında MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale gibi dünyaca ünlü üniversitelerde görev yapan araştırmacılar da mevcut.







Zonguldak'ta 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çağın en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için var güçleri ile çalıştıklarını dile getirdi. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla küresel rekabet gücünü arttıracak alanında uzman araştırmacıları Türkiye'ye davet ettiklerini anımsatan Bakan Varank, "Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık" açıklamasını yaptı.Varank, kazanan araştırmacıların sonuçları TÜBİTAK'ın internet sitesinden öğrenebileceklerini kaydetti. Beklentileri karşılayan bir sonucun ortaya çıktığını ifade eden Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı" diye konuştu.



MIT, OXFORD VE HARVARD

Kazanan isimlere bakıldığında Türkiye'ye duyulan güveni, Türkiye'nin geleceğine olan inancın net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Varank, "Destek kazanan araştırmacılardan 58'i Amerika Birleşik Devletleri'nden, 16'sı İngiltere'den, 9'u Almanya'dan, 8'i de Hollanda'dan başvuru yapmış. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale'den araştırmacılar var. Yine, dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimler var. İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır" dedi.

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