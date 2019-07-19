Robotik dokunuş eğitime can verdi

Ardahan eğitimde çıtayı yükseltiyor. Geçen yıl Ardahan Eğitim Vakfı'nın kurduğu kodlama sınıfında eğitim alan öğrencilerin geliştirdikleri proje ile uluslararası yarışmada dünya 10'unculuğu elde etmesinin ardından Ardahan'da öğrencilerin başarı oranlarında sıçrama yaşandı. Ardahanlı öğrencilerin lise sınavlarındaki başarı oranı yüzde 20 arttı. İki hafta önce açıklanan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) sınavlara katılan bin 350 öğrenciden 104'ü Türkiye genelindeki yüzde 15'lik dilime girdi. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Önceki yıla oranla başarı oranında yüzde 20'lik bir artış oldu. Çok sevindirici. Bunda robotik kodlamada dünya 10'uncusu olunması ve çalıştayın büyük etkisi oldu. Üniversiteye giriş sınavında Mehmetcan Kayatürk, yabancı dilde tam puan aldı. Mehmetcan'ın başarısı Ardahan tarihinde bir ilk. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye'de ilk 10'a girmek" diye konuştu. AREV Başkan Yardımcısı Metin Akdemir ise, "LGS sınavlarındaki başarı bizi daha da heyecanlandırdı. Şimdi ikinci sınıfımızı da açacağız" dedi.

Ardahan Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Metin Akdemir ise çocuklara moral veren kodlama sınıfını vakıf bütçesinden 45 bin TL harcayarak kurduklarını söyledi. Vakfın kurduğu kodlama sınıfında Türkiye'yi Çin'de temsil eden 23 Şubat İlkokulu öğrencileri Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana dünya 10'uncusu olmuştu.







Ardahan'ın geçen yıl yapılan sınavlara göre yüzde 20 daha başarılı olması ilde büyük sevinç yarattı. İki hafta önce açıklanan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) sınavlara katılan 1350 öğrenciden 104'ü Türkiye genelindeki yüzde 15'lik dilime girdi. Ardahan Eğitim Vakfı'nın (AREV) kurduğu kodlama sınıfında Türkiye'yi Çin'de temsil eden dünya 10'uncusu olan 23 Şubat İlkokulu öğrencileri Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız'ın gösterdiği başarı ve Vali Mustafa Masatlı'nın eğitim çalıştayının etkili oldu. İlin plakasının 75, eğitimde başarı oranının 81 arasında 80'inci olması Masatlı'yı harekete geçirdi. Önce Ardahan merkez ve tüm ilçelerdeki öğretmenlerle bir toplantı yapıp, sorunu masaya yatırdı. Ardından okul yönetimi, rehber öğretmenlerin yanı sıra tüm paydaşlarla bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayın ardından bir vali yardımcısını görevlendirerek, düzenli toplantılar düzenledi. Yapılan çalışmalarla büyük bir aşama kaydettiklerini söyleyen Masatlı Ardahan'da yakalanan başarıyı SABAH'a anlattı. Geçen yıl 92 öğrencinin sınavlarda başarılı olduğunu, bu yıl ise sayının 104'e çıktığını belirten Masatlı, "Robotik Kodlama'da dünya 10'uncusu olunmasının yanı sıra yapılan çalıştaylarında büyük etkisi oldu. Önceki gün açıklanan üniversiteye giriş sınavında da Mehmetcan Kayatürk, yabancı dilde tam puan aldı. Mehmetcan'ın başarısı Ardahan tarihinde bir ilk" diye konuştu.



HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DE İLK 10



Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, öğrencilerin başarısı bir önceki yıla oranla yüzde 20 oranında artmasının sevindirici olduğuna dikkat çeken Masatlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınava Ardahan'da ki 8'nci sınıflardan mezun olan 1350 öğrenci katıldı. Bir önceki öğretim döneminde yapılan sınavda yüzde 15 dilimi içerisinde yer alan öğrenci sayısı 92 iken, 2019 LGS'de bu sayı 104'e yükseldi. Aynı sınavda yüzde 1'lik dilimde ve yüzde 99'luk dilimde yer alan öğrencilerin puanları arasında ki fark en aza indi ve önceki yıla oranla başarı oranında yüzde 20'lik bir artış oldu. Bu başarıyı yakalamamızda tüm paydaşların önemli etkisi var. 2018'de yapılan LGS sınavında bir öğrenci başarılı olmuştu. Bu öğrencimiz bir soruya yanlış cevap, bir soruyu da boş bırakarak 487 puan aldmıştı. 2019 LGS'de ise 487 pua üzerinde derece yapan üç öğrencimiz var. Bu öğrencilerden ikisinin sadece bir soruya yanlış cevap vererek 494 puan aldığı görüldü. Ardahan'da özellikle eğitim konusunda çalışmalarımızı hiç aksatmadan sürdüreceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye'de ilk 10'a girmek."







ROBOTİK KODLAMA VE ÇALIŞTAY



AREV'in kurduğu kodlama sınıfında öğrencilerimizin gösterdiği başarı ve yapılan çalıştayların bu başarıda önemli etkisinin olduğunu belirten Masatlı, "Göreve başlar başlamaz ilimizin envanterini çıkardık. Ekonomik değerlerimiz olan hayvancılık başta olmak üzere turizm potansiyelimiz, yöresel ürünlerimizin marka değeri olması için çalışmalar başlattık. Tabi bunların önemlisi elbette ki eğitimdi. İlimizin eğitimdeki başarınının üzerine özellikle eğilim gösterdik. Eğitimle ilgili üzerine sorumluluk düşen k varsa hepsini bu işe odakladık. LGS sonuçlarını öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü benim de çocuklarım var. Bu ilin potonsiyeline güveniyorum. Şimdi herkes yakalanan başarının önümüzdeki yıl daha da yukarı taşınması noktasında heyecanlı ve umutlu. Üniversite sınav sonuçlarında da ilk gelen bilgilere göre geçen yıla göre çok daha başarılı olduğumuz görünüyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU

Ardahan Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Metin Akdemir ise, "Kodlama sınıfını vakıf bütçesinden 45 bin TL harcayarak kurduk. Mart ayında kurduğumuz sınıfa büyük ilgi oldu. İstanbul'daki yarışma için evlatlarımız sadece iki ayda geliştirdikleri Robothan projesiyle 46 okul arasında ipi göğüsleyerek bizi gururlandırdı. Çocuklarımıza imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini de böylece gördük. LGS sınavlarında yakalanan başarı bizi daha da heyecanlandırdı. Çok mutlu olduk. Şimdi ikinci sınıfımızı da açacağız. Ardahanlı yardımseverlerden bu sürece dahil olup katkı vermesini bekliyoruz. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın da bize büyük katkı ve desteği oldu. Hedefimiz ilimizde potansiyeli olan öğrencilerimizi ortaya çıkarmak" diye konuştu.AREV Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aydın, "Bu çocuklarımız, eğer iyi motive edilirse, iyi rehberlik edilirse ciddi icatlara imza attılar. Bu çalışmalar hem ilimize, hem ülkemize, hem de insanlığa ciddi katkı sunuyor. Temel bilimlerde bu başarılara hasrettik, onu bize yaşatan öğrencilerimize minnettarız. Öğrencilerimizi ve onları bu projede yalnız bırakmayan öğretmenlerini tebrik ediyorum ve bu ekibin daha nice önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bu projenin geliştirilmesi noktasında Robotik Kodlama Atölyesinin açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. LGS'den sonra üniversiteye giriş sınavlarında da önemli bir başarı yakaladık" dedi.