Sel vurdu: 7 kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde tam bir afet yaşandı. Heyelan nedeniyle köy yolları kapandı, mahsur kalan 69 kişi 5 askeri helikopterlerle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşlar, "Ölümle burun buruna geldik. Çatılarda kurtarılmayı bekledik" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini söyledi.Cumayeri ve Akçakoca'da çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında kuvvetli yağış başladı. Cumayeri'nden geçen Melen Çayı sağanağın etkisiyle taştı. İki noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy yolları kapandı. Bölgede bulunan bir rafting tesisinde konaklayanlar, sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıktı. Daha sonra güvenli bir bölgeye geçen 8 kişi, kurtarma ekiplerinin gelmesini bekledi. Ancak yolların heyelan nedeniyle kapalı olması üzerine helikopter istendi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu. Günün ilk ışıklarıyla askeri helikopterler Eskişehir'den kalkarak bölgeye geldi.Yaklaşık 8 saat çatılarda bekleyen vatandaşlar, helikopterlerle kurtarıldı. Sporcular ve işletme çalışanları Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Toyotasa İlkyardım Hastanesi'nde tedavisi devam eden rafting tesisi işletmecisi Davut Pirdal, "İnsanın ölümle burun buruna geldiği bir andı. Kaç saat su altında, çatılarda kaldık. Maddi kaybımız büyük. Tesis diye bir şey kalmadı" dedi. Akçakoca'da da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 fındık işçisi askeri helikopterlerle kurtarılarak Düzce Stadı'na indirildi. Buradaki 4 ambulansta kontrolleri yapılan 21 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Esmahanım Köyü'nde ise dün 08.30 sıralarında aniden gelen selde, dere kenarında evleri bulunan Kaptan ve Töngel ailelerinden 4'ü çocuk 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldi. Cengiz Töngel (53), eşi Fatma Töngel (42) ve 3 yaşındaki Kaan Töngel, Nilgün Kaplan (38), kızı Funda Kaplan (8), 7 yaşındaki ikiz kızları Sanem ve Sinem Kaplan'a ulaşabilmek için çalışma başlatıldı.Esmahanım köyünü vuran selde eşi ve üç kızı kaybolan Erkan Kaplan, "Kamyon şoförüyüm. (Dün) Sabaha karşı 04.00'te eşimle görüştük. 'Biz iyiyiz sen kendine dikkat et' dediler. Biraz muhabbet ettik, daha sonra kapattık. Geldim, kimse yok. 08.30'da sel vurmuş. Büyük oğlum kurtuldu, 3 kızım ve eşim kayıp" dedi. Evlerinin yanından geçen dereye duvar yapıldığını, ancak bunun da yetersiz kaldığını belirten Kaplan, "Hepsi suya düşünce oğlumun kafasına ağaç vurmuş. Ağaç vurunca bir hamle kendini kenara atmış. Söğüt ağacına çıkmış. Helikopterle almışlar. Ama eşim ve 3 kızım yok. Bekliyoruz" diye konuştu.Sağanak yağışla taşan Melen Çayı, Sakarya'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Kocaali-Akçakoca karayolu ulaşıma kapandı. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Melen havzasında yer alan ve Düzce'nin Cumayeri ilçesine komşu olan ilçenin tamamının taşkından ve yağıştan etkilendiğini söyledi. Acar, "Yalpankaya ve Görele bölgesinde çok ciddi bir heyelan riski var" dedi. Sağanak yağış Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de etkili oldu. Dereler taştı, ev işyerlerini su bastı. Park halindeki araçlar suya gömüldü. Evlerde mahsur kalan 45 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.