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Son dakika: sonuçları açıklandı! Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı sonuçları burada...

Genel Komutanlığı'nda görev yapmak üzere alımı yapılan Muvazzaf/Sözleşmeli Jandarma sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmesiyle Kanun ordusunda Astsubay olarak görev yapmak için heyecanla bekleyen adaylar Jandarma Astsubay sonuçlarını heyecanla sorguluyor. İşte Jandarma Astsubay sonuçları ve son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.7.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 19:31
Son dakika: Jandarma Astsubay sonuçları açıklandı! Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı sonuçları burada...

ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından alımı yapılacak olan Muvazzaf ve Sözleşmeli Jandarma sonuçları merakla bekleniyordu. JSGA tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasıyla adaylarının meraklı bekleyişi sona erdi. Jandarma Astsubay sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri sonuç açıklama ekranını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Jandarma Astsubay sonuçları ve son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Jandarma Astsubay alımı sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Son dakika: Jandarma Astsubay sonuçları açıklandı! Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı sonuçları burada...
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