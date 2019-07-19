Son dakika: Jandarma Astsubay sonuçları açıklandı! Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay alımı sonuçları burada...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından alımı yapılacak olan Muvazzaf ve Sözleşmeli Jandarma Astsubay sonuçları merakla bekleniyordu. JSGA tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasıyla adaylarının meraklı bekleyişi sona erdi. Jandarma Astsubay sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri sonuç açıklama ekranını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Jandarma Astsubay sonuçları ve son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

JANDARMA ASTSUBAY SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Jandarma Astsubay alımı sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;