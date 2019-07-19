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magandaları yakalandı! Tünel kapatıp havaya ateş etmişlerdi

’de asker uğurlaması sırasında tünel kapatarak havaya silahla ateş açan magandalarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Havaya ateş açtığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 10:36

İstanbul Ümraniye'de asker uğurlaması sırasında tünel kapatarak havaya silahla ateş açan magandalarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri hemen harekete geçti.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. Ve Batuhan A. isimli 9 kişi kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Ümraniye magandaları yakalandı! Tünel kapatıp havaya ateş etmişlerdi
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