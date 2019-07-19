Van’da kaçak göçmen faciası 17 ölü 50 yaralı

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Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu, 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 24 yaşındaki Gökhan Sırma yönetimindeki kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Sırma ile birlikte 16 göçmen hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 18 kişilik minibüse daha fazla kaçak bindirmek için koltukların söküldüğü ortaya çıktı. Minibüste 67 kişinin taşındığı belirlendi. Kazada ölen minibüs şoförü Gökhan Sırma hakkında daha önce "göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 kez işlem yapıldığı öğrenildi.