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70 yaşındakika kadını böyle dolandırdılar! 5 milyon liralık villasını bile sattı

'de, kendilerini polis olarak tanınan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Özel Dikici'nin (70), önce evinde bulunduğunu öğrendikleri 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altınını, üzerinde FETÖ/PDY üyelerinin parmak izlerini araştıracakları yalanıyla kandırıp, elinden aldı. Ardından ise Tapu Müdürlüğü'ndeki FETÖ üyelerini bulmak için yardım etmesi gerektiği, aksi halde ceza alacağı yalanıyla korkutup, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan tripleks villasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattırdı ve o parayı da elinden aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 12:26
70 yaşındakika kadını böyle dolandırdılar! 5 milyon liralık villasını bile sattı

Uzun yıllar avukat yanında yardımcı eleman olarak çalıştıktan sonra emekli olan Özel Dikici, Bornova'da babasından kalan arazinin üzerine yapılan iki villanın da sahibi oldu. Hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan Dikici, villalardan birinde oturdu, diğerini kiraya verdi. Burada yaşamını sürdüren kadının hayatı, geçen mayıs ayında, dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtıp aramasıyla kabusa döndü. Dolandırıcılar cep telefonundan ulaştıkları Özel Dikici'den ilk olarak, evinde 40 bin TL, 1800 dolar ve 20 gram altını olduğunu öğrendi. Bu altın ve paraların FETÖ/PDY üyelerine ait olduğunu öğrendikleri yalanıyla Dikici'yi korkutan dolandırıcılar, bunların üzerinde parmak izi araştırması yapacaklarını söyleyip yanlarına getirmesini istedi.

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70 yaşındakika kadını böyle dolandırdılar! 5 milyon liralık villasını bile sattı
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