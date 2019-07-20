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'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

'nın Güdül ilçesinde, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin 'ne düşmesi sonucu, (57) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 22:24
Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Piknik için ilçeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'ya dönüş yolunda toprak yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Karaçalı Göleti'ne düştü. Kazada, Havva Yıldız hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bahriye, Duru, Sanem, Talha ve İsmihan Süer, vatandaşların yardımıyla göletten çıkarıldı. Havva Yıldız'ın cansız bedeni yalın incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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