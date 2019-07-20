İstanbul’da 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi! Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

İstanbul'da Batı Nil Virüsü tehlikesi vatandaşlar üzerinde korkuya sebep oldu. On binlerce kişi '' Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Ateşi Virüsü belirtileri nelerdir? '' sorularının yanıtları Google arama motorunda araştırılmaya başlandı. İnsanların çoğu Batı Nil Virüsü (BNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar.

BATI NİL VİRÜSÜ ATEŞİ NEDİR?

Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır. İnsanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan ve artropotlarla bulaşan bir flavivirustur.