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’da 4 kişide tespit edildi! Batı nedir, belirtileri nelerdir?

Gündemde trend olan başlıklar arasında yer aldı. 'da ateş, halsizlik, üşüme ve titreme belirtileriyle hastaneye gidenlerin sayısı artınca Sağlık Bakanlığı harekete geçirdi. Özellikle Haziran- Eylül dönemlerinde ortaya çıkan bu virüsün belirtileri vatandaşları korkuttu. Bu bilgiler ışığında '' Batı nedir? Batı Virüsü belirtileri nelerdir? '' sorularının yanıtları merak edildi. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.7.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 17:15
İstanbul’da 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi! Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

'da tehlikesi vatandaşlar üzerinde korkuya sebep oldu. On binlerce kişi '' Batı nedir? Batı Virüsü belirtileri nelerdir? '' sorularının yanıtları Google arama motorunda araştırılmaya başlandı. İnsanların çoğu (BNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar.

BATI NİL VİRÜSÜ ATEŞİ NEDİR?

Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır. İnsanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan ve artropotlarla bulaşan bir flavivirustur.

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İstanbul’da 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi! Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir?
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