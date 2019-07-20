Büyü bahanesiyle 500 bin liralık senet imzalattı

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Adana'da?eşiyle boşanma aşamasında olan kadından "büyü yapma" bahanesiyle 5 bin lira alan, sonraki buluşmada ise 500 bin liralık senet imzalattığı ileri sürülen Murat Y. tutuklandı. İddiaya göre; eşiyle sorun yaşayan ve boşanma aşamasında olan G.A. adlı kadın, kocasını kendisine yeniden âşık etmek için Murat Y.'ye (44) başvurdu. Murat Y., sözde büyü yapıp, muska hazırladı ve kadından karşılığında 5 bin lira aldı. Ancak eşiyle arasındaki sorunlar düzelmeyen G.A., Murat Y.'nin yanına tekrar gitti. Yeni bir büyü yaptıran kadına Murat Y., "Büyü için yurtdışından malzeme getirdim. Çok fazla masrafım oldu" diyerek, G.A.'yı kandırdı. Kadından para alamayan Murat Y., G.A.'ya tam 500 bin lira değerinde senet imzalattı. Aradan geçen zaman diliminde kocasının kendisinden daha da uzaklaştığını ve boşanma aşamasına geldiklerini gören G.A., dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı. Murat Y.'yi evinde yakaladı. Daha önce 7 ayrı suçtan işlem yapılan Murat Y. tutuklandı.