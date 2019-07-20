Evlilik vaadiyle 2 milyon lira dolandırdılar

Kayseri'de? evlenmek isteyen G.Ö, evlenmek için gittiği Hatay'da evlilik çetesinin kurbanı oldu. Kayseri'de yaşayan Ş.Ö (51) oğlu G.Ö.'yü (29) evlendirmek için Hatay'a gitti. Burada Suriye uyruklu Mustafa Jayan'dan kızı Maya Jayan'ı (20) oğluna isteyen Ş.Ö olumlu cevap aldı. Bunun üzerine düğün alışverişi yapılması için baba, kızı ve hala olarak tanıtılan Sabah El Fatih, Kayseri'ye geldi. Baba G.Ö. gelini olacağını zannettiği Maya Jayan'a 40 bin liralık ziynet aldı. Daha sonra hala ve baba bir bahane ile altınları da yanlarına alarak Hatay'a gittiler.

Daha sonra Hatay'dan otomobil kiralayarak Kayseri'ye gelen Muhammed Al Fatih, Maya Jayan'ı da alarak Hatay'a götürdü. Dolandırıldıklarını anlayan babaoğul soluğu poliste aldı. Kayseri polisi Suriyeli uyruklu evlilik çetesine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon yaptı. Yakalanan ikisi kadın 5 çete üyesi Kayseri'ye getirildi. Çetenin bugüne kadar Kayseri, Adana, Aksaray ve Afyon'da evlilik vadiyle vatandaşları 2 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.