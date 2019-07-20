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Hemşire Gülbahar tatilde boğuldu

İngiltere’den Bodrum’a tatile gelen 27 yaşındaki hemşire , otel havuzunda boğuldu. İlk belirlemelere göre genç kız kalp krizinden öldü

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019
Hemşire Gülbahar tatilde boğuldu
Londra 'da yaşayan ve tatil için kuzeniyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Gülbahar Aslan, Gümbet'te konakladığı otelin havuzunda boğularak öldü. Gülbahar Aslan için yönetim kurulu üyesi olduğu Enfield Alevi Kültür Merkezi'nde (EAKM) taziye köşesi açıldı. Gülbahar Aslan'ın cenazesi Kahramanmaraş'ta cemevinde yapılan törenin ardından Elbistan ilçesine bağlı Karaçay köyünde toprağa verildi. Karaçar köyünden 30 yıl önce Londra'ya giden Ali-Hülya Aslan çiftinin 2'si kız 3 çoğundan biri olan Gülbahar Aslan yardımsever kişiliği ile tanılıyordu. Aslan'ın geçen yıl Hemşirelik okulundan mezun olduğu ve tatil dönüşü Radyoloji hemşiresi olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Acı haber üzerine Londra'dan gelen anne Hülya Aslan "Gülüm benim hayatının baharında kara topraklara mı girecektin yavrum. Beyaz kefen yakışmadı yavrum" diye ağıt yaktı.

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Hemşire Gülbahar tatilde boğuldu
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