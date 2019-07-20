İki grup çatıştı Ebru öldü

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Kocaeli'nin?Derince ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sırasında silahla yaralanan Ebru Tenk (34) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay önceki gece Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahla Ebru Tenk yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaklaşık 200 metre uzaklıkta yaşanan kavgada yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışanlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralı kadını yakınları hemen hastaneye kaldırdı. Ancak genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinden boşandığı ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tenk'in cenazesi Düzce'de toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis 6 kişiyi gözaltına aldı.