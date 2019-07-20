İstanbul’u zehirleyeceklerdi! 250 bin lira değerinde sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

İstanbul'da 250 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 250 bin lira olan 880 adet kaçak/sahte içki, 1 ton metin alkol, 1050 adet boş şişe, bin 200 sahte TAPDK badrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Savcılığa sevk edildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 2'si adli makamlarca serbest bırakılırken 6 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.