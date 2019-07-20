Kardeşini görmeye ömrü yetmedi

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Antalya'da, Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 6 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' adını verdi. Çift, bir gece yarısı o tarihte 1 yaşında olan kızlarının çığlığıyla uyandı. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra dün hayatını kaybetti. Baba Mehmet Cunduz, "Eşim 7 aylık hamile. Kızım kardeşini kucağına alamadan melek olup, uçtu" dedi. DHA