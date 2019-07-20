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korumaya alındı

Giriş Tarihi: 20.7.2019
Komodo Adası korumaya alındı
ENDONEZYA'NIN Komodo Adası ekolojik düzenin iyileştirilmesi ve canlı türlerinin korunması için ikamete kapatılıyor. Doğu Nusa Tenggara Turizm Ajansı'ndan yapılan açıklamada, adanın korunması için 2020'den itibaren bir süreliğine kapatılacağı belirtildi. Devlet Başkanı Joko Widodo'nun bu fikri desteklediğini belirten yetkililer, bunun Komodo ejderi türünün korunmasına da yardımcı olacağını vurguladı. Adanın korunma çalışmaları için ise 39.6 milyon TL harcanacağı kaydedildi. Bu arada adada ikamet edenler kararı protesto etti. DIŞ HABERLER
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Komodo Adası korumaya alındı
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