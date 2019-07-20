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Korkunç olay... 'da kolları ve başı olmayan ceset bulundu

'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısında başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 21:04
Korkunç olay... Hatay'da kolları ve başı olmayan ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, İskenderun Sarıseki Mahallesi'nde deniz kıyısında Yunus sütunları adı verilen bölgeye yüzmek için gelen bir kadın, sahilde kıyıya vurmuş halde bir ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından başı ve kolları olmayan erkek cesedi otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin başının ve kollarının nasıl koptuğu olayın cinayet olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılırken bir yandan da denizde yakınları kayıp olan ailelerle iletişime geçildi.

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Korkunç olay... Hatay'da kolları ve başı olmayan ceset bulundu
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