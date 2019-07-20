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2019 ne zaman kutlanacak? Bu yıl kaç gün olacak? İşte ayrıntılar!

ne zaman kutlanacak?'' sorusuna internetten yanıt aranıyor. Özellikle kamu ve özel kuruluşlarda çalışan bireyler bayram tatili günlerine odaklandı. Aile ve akraba ziyaretlerinin yoğun yaşanacağı bu bayramda vatandaşlar tatilin 9 güne çıkmasını istiyor. Buna istinaden internette '' ? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?'' sorusuna yanıt arıyorlar. Diyanet Kurban Bayramı 2019 takvimi belli oldu. İşte merak edilen ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 20.7.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 10:50
Kurban Bayramı 2019 ne zaman kutlanacak? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte ayrıntılar!

Dini bayramlarımızdan biri olan geri sayımı başladı. İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatilinde aileler yurt içi yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda vatandaşlar '' , tatil kaç gün, 9 gün mü?'' sorusuna Diyanet'in resmi sitesinde yanıt bulmaya çalışıyor. Aile, akraba, eş, dost ziyaretlerinin yoğun olarak gerçekleşeceği bu bayramda vatandaşlar tatil günlerinin sayısına odaklandı. Geçtiğimiz bayramda hafta içi ve hafta sonu günleri birleştirilmişti. Bayramı tatilini açıkladı mı? İşte detaylar

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019 DİYANET TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu.

Kurban Bayramı takvimi haberimizde yer alıyor. İşte o detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl, 10 Ağustos Cumartesi günü arefe ile başlayacak. Kurban Bayramı Cumartesi günü başlayıp Perşembe günü sona erecek. Peki tatil 9 gün olacak mı?

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Kurban Bayramı 2019 ne zaman kutlanacak? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte ayrıntılar!
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