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Ömrümüzde böyle afet görmedik

Giriş Tarihi: 20.7.2019
Ömrümüzde böyle afet görmedik
Esmahanım köyü sakinlerinden Yüksel Apaydın: Eşimle sabaha karşı uyandık. Yıllardır buradayız bu kadar yağış olduğunu görmedik. Evimizi arabamızı alıp götürdü. Buralarda kocaman bahçemiz vardı, hepsi yerle bir oldu. Biz evin ikinci katına çıkıp bekledik. Kaybolan komşularımız, bizim evin üst tarafındaydılar. Yan komşumuz iki kişinin sürüklendiğini görmüş. Ancak müdahale edememiş.
Köyde helikopterle ilk kurtarılanlardan biri olan Sadi Kaplan: Bir anda oldu ben ömrümde böyle bir afet görmedim. O kadar fazla yağış oldu ki. O gün burası cehennem gibiydi. Helikopterden bir asker indi beni ipe bağlayıp çekti. Keşke herkes benim kadar şanslı olsaydı.
Köylü Metin Kap: Erkan'ın oğlu Furkan'ın sesini duyduk. Bir kaç kişi sudan geçip almaya çalıştık olmadı. Zaten ağaca tırmanmıştı. Oradan helikopter aldı götürdü onu. Bir kişiyide biz caminin yanından duvara tutunmuş olarak bulduk, "Beni kurtarın" diye bağırıyordu, onu kurtardık.
Köyden helikopterle alınan Fatma Töngel'in erkek kardeşi Halit Öztürk: Ben dün burada değildim. Köye ulaşmaya çalıştım ama gelemedim. Ablamın üvey oğlu Beşir kurtulmuş. Ablam ve küçük oğlundan hala haber yok. Beşir bana ben evden çıktığımda içerden bağırma sesleri geliyordu. Sonra bir anda su evi ikiye böldü o esnada sesler de kesildi. Allah kimseye yaşatmasın. En azımdan elimle tutacak bir şeyim olsun. Bari cesetleri bulunsun.

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Ömrümüzde böyle afet görmedik
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