Ömrümüzde böyle afet görmedik

Esmahanım köyü sakinlerinden Yüksel Apaydın:
Eşimle sabaha karşı
uyandık. Yıllardır buradayız bu kadar
yağış olduğunu görmedik. Evimizi arabamızı
alıp götürdü. Buralarda kocaman
bahçemiz vardı, hepsi yerle bir
oldu. Biz evin ikinci katına çıkıp bekledik.
Kaybolan komşularımız, bizim evin
üst tarafındaydılar. Yan komşumuz iki
kişinin sürüklendiğini görmüş. Ancak
müdahale edememiş.
Köyde helikopterle ilk kurtarılanlardan biri olan Sadi Kaplan:
Bir
anda oldu ben ömrümde böyle bir afet
görmedim. O kadar fazla yağış oldu
ki. O gün burası cehennem gibiydi.
Helikopterden bir asker indi beni ipe
bağlayıp çekti. Keşke herkes benim
kadar şanslı olsaydı.
Köylü Metin Kap:
Erkan'ın oğlu
Furkan'ın sesini duyduk. Bir kaç kişi
sudan geçip almaya çalıştık olmadı.
Zaten ağaca tırmanmıştı. Oradan helikopter
aldı götürdü onu. Bir kişiyide
biz caminin yanından duvara tutunmuş
olarak bulduk, "Beni kurtarın" diye
bağırıyordu, onu kurtardık.
Köyden helikopterle alınan Fatma Töngel'in erkek kardeşi Halit Öztürk:
Ben dün burada değildim.
Köye ulaşmaya çalıştım ama gelemedim.
Ablamın üvey oğlu Beşir kurtulmuş.
Ablam ve küçük oğlundan
hala haber yok. Beşir bana ben
evden çıktığımda içerden bağırma
sesleri geliyordu. Sonra bir
anda su evi ikiye böldü o esnada
sesler de kesildi. Allah
kimseye yaşatmasın. En
azımdan elimle tutacak bir
şeyim olsun. Bari cesetleri
bulunsun.