Ömrümüzde böyle afet görmedik

BUGÜN NELER OLDU

Eşimle sabaha karşıuyandık. Yıllardır buradayız bu kadaryağış olduğunu görmedik. Evimizi arabamızıalıp götürdü. Buralarda kocamanbahçemiz vardı, hepsi yerle biroldu. Biz evin ikinci katına çıkıp bekledik.Kaybolan komşularımız, bizim evinüst tarafındaydılar. Yan komşumuz ikikişinin sürüklendiğini görmüş. Ancakmüdahale edememiş.Biranda oldu ben ömrümde böyle bir afetgörmedim. O kadar fazla yağış olduki. O gün burası cehennem gibiydi.Helikopterden bir asker indi beni ipebağlayıp çekti. Keşke herkes benimkadar şanslı olsaydı.Erkan'ın oğluFurkan'ın sesini duyduk. Bir kaç kişisudan geçip almaya çalıştık olmadı.Zaten ağaca tırmanmıştı. Oradan helikopteraldı götürdü onu. Bir kişiyidebiz caminin yanından duvara tutunmuşolarak bulduk, "Beni kurtarın" diyebağırıyordu, onu kurtardık.Ben dün burada değildim.Köye ulaşmaya çalıştım ama gelemedim.Ablamın üvey oğlu Beşir kurtulmuş.Ablam ve küçük oğlundanhala haber yok. Beşir bana benevden çıktığımda içerden bağırmasesleri geliyordu. Sonra biranda su evi ikiye böldü o esnadasesler de kesildi. Allahkimseye yaşatmasın. Enazımdan elimle tutacak birşeyim olsun. Bari cesetleribulunsun.