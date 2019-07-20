Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve kura çekimi yapılan Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftada 2 kere çekimi yapılan oyunun bu haftaki sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Geçen çekilişte doğru numaraları tahmin eden 1 kişi 4 milyon 335 bin 651 lira 60 kuruşluk büyük ödülü kazanmıştı. Peki bu haftanın Şanslı numaraları hangileri? İşte MPİ 20 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU (20 TEMMUZ 2019)

İşte haftanın şanslı numaraları: 06 - 13 - 21 - 24 - 36 - 48

Sayısal Loto oyununun cumartesi akşamı (bugün) yapılan 1237. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi 929 bin 500 lira 20 kuruş TL'nin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi, 5 bin 313 lira 50 kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70 kuruş, 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80 kuruş ikramiye kazandı.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KOCAELİ / İZMİT - OSMANİYE / MERKEZ olarak açıklandı.