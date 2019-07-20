Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekilişi ile sona erecek. On binlerce birey sonuçları sorgulama sayfasından kontrole başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de sizlerle…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SONUÇ SORGULAMA SAYFASI!

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.40'ta gerçekleştirilecek. Sonuç sorgulama ekranı haberimizin devamında yer alıyor.

Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 6, 15, 25, 27, 36, ve 44 olarak belirleniş iki haftadır devreden büyük ikramiye 6 bilen bir kişi tarafından kazanılmıştı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.