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Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi

Giriş Tarihi: 20.7.2019
Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi
Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde Nusret Fırıncı, arkadaşı gibi sevdiği "Badi" isimli 'cocker' cinsi köpeğinin selde kaybolduğunu fark edince. arabasına binerek aramaya başladı. Aracı ile yolda ilerleyen Fırıncı, bir anda sel sularına teslim oldu. Sürüklenen otomobilin camından tavan kısmına çıkan Fırıncı, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Köpeğini bulamamanın üzüntüsünü yaşayan Fırıncı ertesi sabah erken saatlerde uyandı. Bu sırada "Badi" isimli köpek, sel sularının arasından yüzerek sahibinin yanına geldi. "Can dostum" dediği köpeğini gören Fırıncı, sevince boğuldu. İHA
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Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi
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