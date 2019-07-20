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TIR’ın altına giren kamyonetin sürücüsü öldü

'da, arkadan çarptığı TIR'ın altında kalan kamyonetin sürücüsü , araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 09:22
TIR’ın altına giren kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyit Kılıç yönetimindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, Esenboğa Havalimanı yönünde ilerlediği sırada henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, sağ şeritte ilerleyen Ö.Ç.'nin kullandığı 35 KB 2527 TIR'a arkadan çarptı. Kılıç, çarpmanın şiddetiyle TIR dorsesinin altında kalan kamyonette sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis, bir kısmı trafiğe kapanan yolda araç geçişinin tek şeritten kontrollü sağlanması için önlem aldı. Kılıç'ın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, TIR şoförü Ö.Ç. gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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