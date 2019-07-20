Üç yaşındaki Kağan ailesine yeni kavuşmuştu

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'dekiselden geriye yürek yakan hikâyeler kaldı. 2017'te Fatma ve Cengiz Töngel, çeşitli sebeplerle ayrılık kararı aldı, 1 yaşındaki Kağan'ı da yuvaya verdiler. Kağan, Fehmi Öney Sevgi Evi'ne yerleştirilerekr devlet tarafından koruma altına alındı. Küçük çocuk 2.5 yıl burada kaldı, ailesinden habersiz büyüdü. 2019 Temmuz'unda küçük çocuk, ilk kez anne ve babasıyla tanıştı. Töngel çifti, boşanma kararını geri almış, durumlarını toparlayınca da yeniden yuva kurmaya karar vermişlerdi. Önce Esmahanım Köyü'ndeki evlerini yeniden kurdular sonra Kağan'ı geri almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimine başvurdular. 10 gün önce bakanlık Kağan ile ilgili koruma kararını kaldırıp, ailesine teslim etti. Konuşma engelli Kağan anne ve babasıyla yıllar sonra tanışıp, evine gitti. Kavuşmalarının üzerinden bir hafta geçmemişti ki sel felaketi onları ayırdı. Bu olay Töngel, ailesinin yaşadığı ilk dram bu değildi. Cengiz Töngel'in ilk eşinden olan 4 yaşındaki oğlu da 2001'de dereye düşerek hayatını kaybetmişti. Köyün muhtarı Taşkın Ersoy, "Ciğerimiz yandı daha 10 gün olmamıştı kavuşalı. Çok bahtsız bir aileymiş, umarım başlarına bir şey gelmemiştir çünkü daha yaşanacak güzel günleri vardı..." dedi.