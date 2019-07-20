Uğur 2 cana umut oldu

Kocaeli'nde Suat ve Rukiye Aksu çiftinin 2 çocuğundan biri olan Uğur Aksu, 15 Temmuz'da D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralandı ve tedavi gördüğü özel hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Organ bağışı kararı alınmasının ardından Aksu'nun kalp kapakçığı ve böbrekleri 2 hastaya nakledildi.

BAŞKALARI DA YAŞASIN

Amca Tuncay Aksu, yeğenini trafik kazasında kaybettiklerini ve son derece üzgün olduklarını söyledi. Aksu'nun 24 yaşında hayat dolu ve cıvıl cıvıl bir genç olduğunu ifade eden Aksu, "Babasının isteği ve ailesinin kararı organlarını bağışladık. Organlarıyla başkaları da yaşasın diye. Böbrekleri bir hastaya, kalbi de başka bir hastaya nakledildi. Yeğenimin organlarının başkalarında yaşaması bizim için doğru bir karardı" diye konuştu. Bekâr olduğu öğrenilen Uğur Aksu'nun cenazesi Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hacı Bektaşı Veli Vakfı Cemevi'nden alınarak Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaza sırasında genç sürücünün yanında olan annesi Rukiye Aksu'nun Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. AA