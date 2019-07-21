Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar

2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar

'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 19:26

Olay, dün gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN