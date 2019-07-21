Avcılar’da Batı Nil virüsü paniği

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Avcılar'da 4 kişide Batı Nil virüsüne rastlandı. Yine Avcılar'da 3 kişiden de şüpheli numuneler alındı . Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimlerle koruma tedbirleri alındı . Batı Nil virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık. Hastalık genelde mevsimsel, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almakta. Kuşlar virüsün esas konağı. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse virüsü alarak insanlara bulaştırabiliyor. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gün. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmüyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme bekleniyor.