BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam sayfa burada

Özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünlerin gelecek haftaki kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri arasında yine birçok sürprizler bulunuyor. İhtiyaçlarını bu ürünler ile karşılamak isteyen vatandaşlar belirtilen tarihte en yakın marketlere gidebilirler. 26 Temmuz Cuma BİM aktüel kataloğu içinde yer alan tüm ürünlere ise bu sayfa altından ulaşabilirsiniz. BİM'in bu hafta satışa sunacağı ürünler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

BİM'in 26 Temmuz Cuma günü satışa çıkartacağı tüm ürünleri görüntülemek için doğru yerdesiniz. Aşağıda yer alan resmin üzerine tıklayarak bu haftanın tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz.

BİM 26 TEMMUZ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ