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kataloğunda büyük sürpriz! 26 Temmuz ürünler kataloğu tam sayfa burada

marketler zinciri gelecek hafta satışa sunacağı ürünlerin tam sayfa listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Birçok kişinin yakından takip ettiği listede bu hafta birbirinden sürpriz ürünler yer alıyor. 26 Temmuz Cuma kataloğu içinde yer alan ürünlere sahip olmak isteyen kişiler belirtilen tarihte yine en yakın marketlere akın edecekler. listesini ise bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz. İşte BİM aktüel kataloğu!

Giriş Tarihi: 21.7.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 16:01
BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam sayfa burada

Özellikle ev hanımları tarafından yoğun ilgi gören ürünlerin gelecek haftaki kataloğu yayınlandı. aktüel ürünleri arasında yine birçok sürprizler bulunuyor. İhtiyaçlarını bu ürünler ile karşılamak isteyen vatandaşlar belirtilen tarihte en yakın marketlere gidebilirler. 26 Temmuz Cuma kataloğu içinde yer alan tüm ürünlere ise bu sayfa altından ulaşabilirsiniz. BİM'in bu hafta satışa sunacağı ürünler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

BİM'in 26 Temmuz Cuma günü satışa çıkartacağı tüm ürünleri görüntülemek için doğru yerdesiniz. Aşağıda yer alan resmin üzerine tıklayarak bu haftanın tüm ürünlerine ulaşabilirsiniz.

BİM 26 TEMMUZ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam sayfa burada
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