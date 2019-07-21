Burdur’da su kuyusu 3 kişiye mezar oldu

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Bucak ilçesi Keçili Köyü'nde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Osman Vural (18) bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaştı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel (36), yardım etmek için kuyuya indi. Ancak bu kez de Ramazan Gürel fenalaştı. Bunun üzerine Ramazan Güler'in ikiz kardeşi Rabia Vural (36) oğlunu ve kardeşini kurtarmak için kuyuya indi. Genç kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca her üç kişi de hayatını kaybetti. Cesetler oksijen tüpü takan itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartıldı.