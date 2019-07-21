Carrefoursa çalışma saatleri 2019: Carrefoursa saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

CarrefourSA, uzun yıllardır Türk insanının en çok alışveriş yaptığı marketler arasında yer alıyor. Carrefour, müşterilerine süper, hiper, mini, gurme ve e-ticaret konseptleriyle hizmet veriyor. Vatandaşlar sıkça tercih ettikleri için Carrefour saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? sorusunun cevabını araştırıyor.

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

CarreforSA marketleri sabah 10:00'da açılıyor. Nöbet sistemiyle çalışan çalışanlar olduğu için Carrefour'da öğle arası vatandaşları etkilemez. 10:00'da açılan market gece 22:00'a kadar açıktır, Carrefour; 22:00'da kapanır. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda bayramların ilk günü market 13:00'da açılır. Resmi tatillerde de 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Ekim, 30 Ağustos gibi Carrefour marketleri açıktır.