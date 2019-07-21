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Ebru söyledi 5 bin kişi eşlik etti

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019
Ebru söyledi 5 bin kişi eşlik etti
Ebru Gündeş, 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Fizy Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını geçtiğimiz akşam yaptı. Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen geceye Gündeş, "O kadar heyecanlıyım ki ayaklarım adım atarken zorlanıyor. 6 yıl sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk, ayaklarınıza sağlık. Bu güne kadar yaptığımız 15 albümden birçok şarkıyı, olabildiğince duyacaksınız, 'Hayat bir gün o da bugün' keyfini çıkarın, hoş geldiniz" sözleri ile konsere devam etti. Ebru Gündeş için Açıkhava sahnesine son teknoloji, özel tasarım 320m2'lik dev Curved(Eğri) led sistemi kuruldu. Sahneye Zac Posen imzalı siyah elbisesi ile çıkan Gündeş, konserin ikinci yarısında Zuhair Murad tasarımı lacivert tulumu ile sahne aldı. Konser öncesinde uzun kuyrukların ve izdihamın oluştuğu konserde Ebru Gündeş'e 5 bin kişilik koro eşlik etti.

'BULACAĞIM ONU'
Konseri dinlemeye gelen isimler arasında Demet Akalın'da vardı. Bodrum'da yaşadığı trafik terörü hakkında Akalın, "Şikâyetçi oldum. Jandarma komutanı sağ olsun ilgileniyor Bodrum'da. Ben kızım Hira korktuğu için tedirgin oldum, gözlerini ovuştura ovuştura ağlayınca ben sinirlendim. Adam arabayı yumrukladı resmen. Ben arabadan inince kaçtı. Ama o adiyi bulacağım" dedi.

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Ebru söyledi 5 bin kişi eşlik etti
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