Fatma anneye en zor veda

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'de geçtiğimiz çarşamba gecesi yaşanan sel felaketinin ardından bölgede kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Eşi ve bir çocuğuyla sele kapılan ve önceki gün cansız bedeni bulunan Fatma Töngel'in cenazesi dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Töngel'in cenazesi Düzce'ye bağlı Döngelli köyündeki annesi Ayşe Öztürk'ün evine getirildi. Töngel'in sel felaketi yaşandığı gün eşi Cengiz Töngel (53) ve küçük oğlu Kaan Töngel (3) ile birlikte olduğu, diğer çocukları Mertcan ve İrem'in annesi Ayşe Öztürk'ün evine bıraktığı öğrenildi. Sel felaketini yaşamayan Mertcan ve İrem Töngel, annelerinin tabutu başında dua etti. Fatma Töngel'in cenazesi duaların okunması ve helallik alınmasının ardından amcasının evinin bulunduğu Küpler köyüne götürüldü. Töngel'in cenazesinin öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.Kaybolan iki ailenin o gece bir arada oldukları ortaya çıktı. 1 oğlu 3 kızı ile sele kapılan Nilgün Kaplan'ın gece aşırı yağıştan korkup akrabaları olan yan evdeki Cengiz ve Fatma Töngel çiftinin evine geldikleri onları da uyardıkları öğrenildi. Fatma Töngel'in ise gece kardeşi Hatice'yi arayıp " Burada anons edildi. Çok hızlı ve fazla yağmur yağıyor. Buralarda hiç böyle olmazdı. Eniştene söylüyorum, bir şey olmaz diyor. Korkuyorum, küçük çocuk var" dediği öğrenildi. Görgü tanıklarının Fatma Töngel'in 3 yaşındaki oğlu Kağan'ı kucağına alıp fındıklığa çıkmak isterken sele kapıldıkları belirtildi. Öte yandan Fatma Töngel'in ilk evliliğinden kocasından gördüğü şiddet yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı. Çocuklarını sosyal hizmetler desteğiyle büyüten kadın 4 yıl önce Cengiz Töngel ile evlenmiş yeni bir hayat kurmuştu. Fatma Töngel'in cesedi evinden 4 kilometre aşağıda bir dere yatağında bulunmuştu. Oğlu ve eşi ise aranıyor.DÜZCE'DEKİ selde Akçakoca ilçesine bağlı Nazımbey köyündeki 3 çiftlikte yaklaşık 55 bin tavuğun telef olduğu belirlendi. Besiciler, 3 gündür ölü tavukları kümesten çıkararak köyün dışında bulunan boş bir alana gömüyor. Cumayeri ilçesi ve Akçakoca ilçesinin Esmahanım-Uğurlu-Melenağzı köyleri arasında çalışma yapan UMKE ekipleri ise toprak kayması ve selin ardından arama yaptıkları bölgede enkaz altında kalan bir ineği kurtardı. İnek Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.ESMAHANIM köyünde meydana gelen sel felaketinde eşi Nilgün Kaplan (39) kızı Funda (9) ve ikizleri Sinem ile Sanem'i sele veren Erkan Kaplan, umutla gelecek iyi bir haberi bekliyor. Oğlunun kurtulduğunu belirten Kaplan, "Arama çalışmaları devam ediyor. Oğlumla konuştuk, kahvehanenin olduğu yere kadar annesi ve kardeşleriyle beraber gelmişler, onun kafasına ağaç vurunca onları su alıp gitmiş. Yapacak bir şeyim yok, bir umut bekliyorum" dedi.TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Esmahanım köyünde incelemelerde bulundu. Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından 4 bin 800 civarında kişinin etkilendiğini belirten Kınık, "Bin 500 kişiye düzenli 3 öğün destek veriyoruz. Diğerlerine de içme suyu, kuru gıda anlamında desteklerimiz devam ediyor" dedi.