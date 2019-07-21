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Sıfır Atık için Petmen oldu

Giriş Tarihi: 21.7.2019
Sıfır Atık için Petmen oldu
Malatya'da 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali önceki akşam Funda Arar ile Aydın Aydın'ın konserleriyle devam etti. Gecede Aydın Aydın, Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek için plastik kıyafetle sahneye çıktı. Tasarladığı 'Petmen' kıyafetini giyerek sahneye çıkan Aydın, "Çevre ve doğa sağlığını korumak için her şeyi yaparım. Bu tür şeyler yaptığım için insanlara bana "deli" diyor ama eğer çevre ve doğa korumasına katkı oluyorsam "deli" olmaya hazırım" dedi. Malatyalı olan oyuncu Oktay Kaynarca sahneye çıkıp kısa bir konuşma yaptı. MAGAZİN
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Sıfır Atık için Petmen oldu
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